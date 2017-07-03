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Общество

Депутаты рассмотрят законопроект о регулировании рынка онлайн-агрегаторов такси

Проект закона, регулирующий деятельность «онлайн-агрегаторов услуг перевозок пассажиров и багажа по заказам и легковым такси», внёс в Госдуму депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», агрегаторов такси предлагается обязать «обеспечить обработку информации с использованием баз данных, находящихся на территории РФ». Технические средства, обеспечивающие обработку информации, также должны размещаться в РФ, следует из законопроекта. Если агрегатором выступает иностранная компания, ей также придется открыть российский филиал и платить налоги в России. Кроме того, агрегатору предлагается запретить передавать заказы на перевозки лицам, «не имеющим законных оснований на оказание соответствующих услуг». А в случае если заказчик такси получает неверную информацию о перевозчике, условиях договора или порядке его исполнения, агрегатор будет отвечать за убытки, причиненные заказчику.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас отдельные сервисы передают заказы на перевозки «нелегалам», работающим в теневом секторе. Их деятельность невозможно пресечь, поскольку они «используют технические средства связи, расположенные за пределами РФ».

Автор проекта указывает, что сейчас деятельность агрегаторов такси законодательно не урегулирована, а поправки позволят «обеспечить защиту законных прав и интересов потребителей транспортных услуг, создать условия развития конкуренции между отечественными и иностранными агрегаторами».

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