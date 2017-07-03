Собирать цветы липы советует сегодня народный календарь

08:11, 04 июля 2017, ПАИ

4 июля по народному календарю наступил Ульянов день, пишет сalend.ru.

В этот день Православная церковь чествует память священномученика Иулиана Тарсийского. Он пострадал за веру в Антиохии при императоре Максимилиане. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса.

Русский народ сложил поговорки об Ульяне (Иулиане) и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Также предки рассказывали легенду: «В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг — а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной».

В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.

В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли. Порошок из листьев и семян этого дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские девушки использовали липу и в косметических целях: ее сок укрепляет волосы, а настой из цветов придает коже свежесть.