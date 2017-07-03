В Псковской области оценили качество услуг в дошкольных образовательных организациях

10:44, 03 июля 2017, ПАИ

Независимая оценка качества (далее — НОК) оказания услуг проведена в дошкольных образовательных организациях Псковской области в июне 2017 года. В НОК приняли участие 107 дошкольных муниципальных образовательных организаций. Организацией — оператором по проведению НОК являлся ГБУ «Региональный центр информационных технологий», сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках проведения НОК ГБУ «Региональный центр информационных технологий» было организовано анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников на сайте «Электронные услуги Псковской области в сфере образования». Вместе с этим, проведен анализ полноты сведений, представленных на официальных сайтах организаций, в том числе, на предмет их соответствия требованиям законодательства в сфере образования (в части определения полноты и актуальности информации об образовательных организациях).

На Псковском образовательном портале (one.pskovedu.ru) организован мониторинг заполнения анкет родителями (законными представителями) воспитанников. В ходе анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников было обработано 7094 электронных анкет (анкетирование прошли более 10% родителей детей, охваченных обучением в оцениваемых организациях).

Оценка проводилась по таким общим критериям оценки как открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий предоставлений услуг и доступности их получения; доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации; удовлетворенность качеством оказания услуг. Результаты подводились в соответствии с методическими рекомендациямипо расчету показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации.

Подавляющая доля опрошенных удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников. Необходимо отметить, что большинство респондентов готовы рекомендовать организации своим знакомым и родственникам. Вместе с этим, результаты анкетирования показывают озабоченность опрошенных наличием возможности оказания психолого-педагогической, медицинской помощи, наличия условий обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

На основании результатов НОК Государственным управлением образования Псковской области, образовательными организациями дошкольного образования в 2017–2018 учебном году будут разработаны и реализованы меры по улучшению качества предоставляемых услуг.

С итогами НОК можно познакомиться на официальном сайте Государственного управления образования Псковской области, закладке «Независимая оценка качества», «Результаты независимой оценки качества сферы образования» или на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях по адресу http://bus.gov.ru/pub/home.