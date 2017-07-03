Патриарх Кирилл рукоположил архимандрита Фому в епископа Гдовского

11:04, 03 июля 2017, ПАИ

2 июля глава Русской православной церкви патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобной Евфросинии Московской в Москве и божественную литургию в новоосвященном храме.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси, за литургией он возглавил хиротонию (рукоположение) архимандрита Фомы (Демчука) во епископа Гдовского, викария Псковской епархии.

Напомним, 4 мая на заседании священного синода Русской православной церкви (РПЦ) постановил избрать иеромонаха Фому (Демчука), насельника Донского ставропигиального монастыря города Москвы, викарием Псковской епархии с титулом «Гдовский». Место наречения и хиротонии иеромонаха Фомы (Демчука) в епископа, по возведении его в сан архимандрита, участники заседания оставляли на благоусмотрение патриарха Кирилла.