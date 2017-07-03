Псковский мясокомбинат проводит конкурс детского кулинарного творчества «Мини-шеф»
С 1 по 21 июля Псковский мясокомбинат проводит конкурс детского кулинарного творчества «Мини-шеф». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
Все участники конкурса получат гарантированные призы, а победитель интернет-голосования получит в подарок планшет.
Условия участия:
1. Купи сосиски «Мини» в магазинах «Бизон».
2. Приготовь авторское блюдо с сосисками «Мини».
3. Сфотографируйся в одном кадре с упаковкой сосисок или с сосисками в маркированной оболочке.
4. Выложи фотографию в альбом конкурса в группе.
5. Пригласи друзей голосовать за тебя комментариями под фото.
Победитель интернет-голосования получит планшет. Во избежание накрутки голосов результаты будут определяться по количеству комментариев под фотографиями конкурсных работ. Организатор конкурса оставляет за собой право дополнительно наградить ценными призами наиболее оригинальные работы и фотографии по своему усмотрению.
Подарки будут выдаваться 23 июля на фирменной стойке Псковского мясокомбината на праздничном мероприятии, посвященном Дню города в Пскове.