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Общество

Псковский мясокомбинат проводит конкурс детского кулинарного творчества «Мини-шеф»

С 1 по 21 июля Псковский мясокомбинат проводит конкурс детского кулинарного творчества «Мини-шеф». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Все участники конкурса получат гарантированные призы, а победитель интернет-голосования получит в подарок планшет.

Условия участия:

1. Купи сосиски «Мини» в магазинах «Бизон».

2. Приготовь авторское блюдо с сосисками «Мини».

3. Сфотографируйся в одном кадре с упаковкой сосисок или с сосисками в маркированной оболочке.

4. Выложи фотографию в альбом конкурса в группе.

5. Пригласи друзей голосовать за тебя комментариями под фото.

Победитель интернет-голосования получит планшет. Во избежание накрутки голосов результаты будут определяться по количеству комментариев под фотографиями конкурсных работ. Организатор конкурса оставляет за собой право дополнительно наградить ценными призами наиболее оригинальные работы и фотографии по своему усмотрению.

Подарки будут выдаваться 23 июля на фирменной стойке Псковского мясокомбината на праздничном мероприятии, посвященном Дню города в Пскове.

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