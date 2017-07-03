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Общество

Пятерых нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД

В Пскове, Острове, Пушкинских Горах, Бежаницком и Псковском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В областном центре 24 июня  на площади  Ленина  полицейские остановили  автомобиль «Опель», которым управлял  28-летний нетрезвый пскович. А 1 июля по  улице Экипажа Гудина следовал 22-летний  горожанин, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Бежаницах у дома по улице Ленинградской стражи порядка остановили «Фольксваген», которым управлял  нетрезвый  28-летний  житель Новосокольников. Также 1 июля по деревне Никулино Бежаницкого района на «Фольксвагене»  передвигался  35-летний  мужчина в нетрезвом состоянии.  

В Острове  вечером 1 июля  по  улице  25  Октября на мотоцикле без номеров  ехал 30-летний нетрезвый местный житель.

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