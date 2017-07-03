Пятерых нетрезвых водителей остановили псковские сотрудники ГИБДД

11:31, 03 июля 2017, ПАИ

В Пскове, Острове, Пушкинских Горах, Бежаницком и Псковском районах сотрудники ГИБДД установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В областном центре 24 июня на площади Ленина полицейские остановили автомобиль «Опель», которым управлял 28-летний нетрезвый пскович. А 1 июля по улице Экипажа Гудина следовал 22-летний горожанин, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день в Бежаницах у дома по улице Ленинградской стражи порядка остановили «Фольксваген», которым управлял нетрезвый 28-летний житель Новосокольников. Также 1 июля по деревне Никулино Бежаницкого района на «Фольксвагене» передвигался 35-летний мужчина в нетрезвом состоянии.

В Острове вечером 1 июля по улице 25 Октября на мотоцикле без номеров ехал 30-летний нетрезвый местный житель.