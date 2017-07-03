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Политика

Опубликован график приема псковичей депутатами и чиновниками в июле

Стал известен график приема граждан депутатами различных уровней в июле 2017 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

В частности, 5 июля с 14:00 до 16:00 горожан будет принимать член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова. Предварительная запись по телефону 66-25-12.

4 июля с 10:00 до 13:00 приём граждан будет осуществлять депутат Псковского областного Собрания Борис Полозов. Предварительная запись по телефону 66-25-12. 5 июля с 10:00 до 13.00 - депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова. 6 июля 10:00 до 13:00 – депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов. 25 июля с 10:00 до 13:00 – депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих.

5 июля с 17:00 до 18.00 - прием граждан будет вести представитель комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ. Запись по телефону 66-25-12.

12 июля с 17:00 до 18:00 - представитель комитета Псковской области по строительному и жилищному надзору. Запись по телефону 66-25-12.

19 июля с 17:00 до 18:00 - представитель управления социальной защиты населения Псковской области. Запись по телефону 66-25-12.

26 июля 10:00 до 13:00 - представитель службы судебных приставов. Предварительная запись по телефону 66-25-12.

26 июля с 17:00 до 18:00 - представитель Государственного управления образования Псковской области. Запись по телефону 66-25-12.

Кроме того, каждый понедельник, среду и пятницу с 14:00 до 17:00 прием граждан ведет юрист.

Приём граждан депутатами Псковской городской Думы:

6 июля 10:00 до 13:00 - депутат Владимир Воробьев.      

12 июля с 10:00 до 13:00 - депутат Андрей Аленичев.   

19 июля с 14:00 до 17:00 - депутат Григорий Стороненков.

26 июля с 10:00 до 13:00 - депутат Игорь Шеменев.            

Напомним, что депутаты партии «Единая Россия» различных уровней ежемесячно проводят приемы граждан по личным вопросам в Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева по адресу: Псков, улица Гоголя, дом 9, тел. 8 (8112) 66-25-12.

 

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