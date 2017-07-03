Профессия продавца стала самой популярной у начинающих карьеру жителей Псковской области

12:10, 03 июля 2017, ПАИ

Самой популярной профессией для старта карьеры у 9,2% соискателей работы из разных регионов страны оказалась профессия продавца. Опрос провели среди 5295 российских соискателей, включая жителей Псковской области, на тему самой первой работы, с которой начался их трудовой путь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе исследований компании Head Hunter.

Также большинство респондентов начали трудовой путь с профессии инженера (разных специализаций) — в качестве первой её указали более 7% соискателей. Тройку лидеров замыкает профессия секретаря/офис-менеджера.

Более половины соискателей (52%) отметили, что выбрали работу не по специальности. Представители медицинской профессиональной сферы чаще устраивались на первую работу по специальности (74%), то же касается и соискателей из профобласти добычи сырья (70%), юридической и строительной сфер (по 69%).

27% работников из разных регионов страны утверждают, что их первая заработная плата не превышала 5000 рублей. Многие старались найти временную подработку на время учёбы или каникул.

По результатам всероссийского опроса, четверть респондентов проработали в первой компании менее полугода. Лишь 4% до сих пор трудятся на первом месте работы. Более 5 лет первому месту работы чаще посвящали представители профобластей безопасности и добычи сырья – по 21% соискателей. Самыми «преданными» оказались специалисты из медицинской и производственной сфер: по 8% работников из данных сфер ни разу не меняли компанию.

Кроме того, треть опрошенных отметили большое влияние первой работы на дальнейшее развитие их карьеры (32%), однако 41% специалистов сказали, что первая работа, скорее, никак не сказалась на их дальнейшем профессиональном пути. Каждый пятый респондент, отвечая на вопрос «Можно ли сказать, что ваша первая работа определила дальнейшее развитие вашей карьеры?», выбрал вариант «отчасти да, отчасти нет».

Чаще остальных утверждают, что первая работа определила их дальнейшую карьеру, соискатели из профобластей добычи сырья (59%) и юридической (50%). С ними не согласны соискатели из сфер автомобильного бизнеса (51%) и транспорта (49%). К ним же в этом мнении присоединяются по 49% соискателей из административного и рабочего персонала.