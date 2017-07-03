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Общество

Очередная редкая находка обнаружена на Мстиславском раскопе в Пскове

Очередная редкая находка обнаружена на Мстиславском раскопе у старой ТЭЦ в Пскове. На этот раз речь идёт о небольшом орнаментированном костяном топорике. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, руководитель работ Елена Салмина.

Топорик был обнаружен в слое XIV-XV века, однако слои в этом месте деструктурированы, поэтому о датировке в привязке к местоположению находки говорить нельзя. «Топорик хорошенький, маленький, с одной стороны можно увидеть орнамент колечками. Пока непонятно для чего он использовался. Очень редкая находка. В Пскове таких ещё не было. Подобные топорики точно находились на территории Белоруссии», - уточнила Елена Салмина.

Она подчеркнула, что раскоп  у ТЭЦ «очень незаурядный». «Вечерами мы с коллегами частенько открываем довольно бурные консультации, дискуссии, обсуждаем находки. Например, по поводу топорика мы направили запросы коллеге Еремееву из Петербурга, который про них писал, и коллеге Плавинскому из Белоруссии», - добавила Елена Салмина.

Подробнее о Мстиславском раскопе можно прочитать здесь и здесь.

 

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