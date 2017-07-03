Иван Цецерский: Курган Дружбы - возможность показать, что только мир может стать основой развития всех государств

12:04, 03 июля 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский назвал Курган Дружбы, который прошел накануне, 2 июля, возможностью не только отдать дань уважения партизанам, но и показать молодежи, что «только мир может стать основой развития всех государств». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Отрадно, что на Кургане Дружбы присутствует много молодежи. Именно на них лежит ответственность за сохранение нашего общего мира. К сожалению, на празднике из-за пограничного режима у псковичей не было возможности обнять и поблагодарить ветеранов с латвийской стороны, но участники Кургана Дружбы пели «Катюшу» по обе стороны границы в доказательство уважения к участникам Великой Отечественной войны - белорусам, латышам и россиянам», - поделился впечатлениями Иван Цецерский.

«Курган Дружбы - это, прежде всего, память и воспитание молодежи. Новые поколения должны знать, какой ценой далась нам Великая Победа и насколько ценно сегодня поддерживать добрососедские отношения с другими государствами», - отметил глава администрации Пскова Игорь Калашников.

Напомним, летом 3 июля 1959 года к празднованию 15-летия партизан советского братского края с отрядами Советской Армии состоялось открытие Кургана Дружбы. Это мемориальный комплекс на границе трех государств России, Латвии и Республики Беларусь в виде невысокого насыпного холма с плоским верхом. В середине посажен «Дуб Дружбы», олицетворяющий ее крепость. Встречи ветеранов на Кургане Дружбы проводятся с 1959 года. В этом году прошла 58-я встреча.