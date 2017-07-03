Подозреваемого в угоне велосипеда задержали в Пушкинских горах

12:27, 03 июля 2017, ПАИ

В Пушкинских горах мужчина совершил кражу велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, наряд группы задержания МОВО «Пушкиногорское» получил информацию о том, что от дома по улице Ленина неизвестный мужчина совершил кражу велосипеда и скрылся.

В результате розыскных мероприятий на улице Пушкинской стражи порядка остановили гражданина с велосипедом, подходящим под ориентировку. В ходе проверки выяснилось, что велосипед данному гражданину не принадлежит. 34-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции по Пушкиногорскому району для дальнейшего разбирательства.