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Подозреваемого в угоне велосипеда задержали в Пушкинских горах

В Пушкинских горах мужчина совершил кражу велосипеда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

По данным следствия, наряд группы задержания МОВО «Пушкиногорское» получил информацию о том, что от дома по улице Ленина неизвестный мужчина совершил кражу велосипеда и скрылся.

В результате розыскных мероприятий на улице Пушкинской стражи порядка остановили гражданина с велосипедом, подходящим под ориентировку. В ходе проверки выяснилось, что велосипед данному гражданину не принадлежит. 34-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции по Пушкиногорскому району для дальнейшего разбирательства. 

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