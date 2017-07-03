Представители ОНФ в Псковской области отреагировали на проблему очереди к педиатру в районной поликлинике

14:35, 03 июля 2017, ПАИ

Представители Общероссийского народного фронта провели выездную проверку ситуации, сложившейся в Псковской районной поликлинике, где мамы с грудными детьми стоят в многочасовых очередях на прием к педиатру. Ранее в региональное отделение ОНФ поступило обращение по этому поводу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Выездная проверка была проведена в день приема здоровых детей до года. На момент проверки в коридорах перед кабинетом педиатра сидели в очереди около 20 мам с детьми.

«Мы побеседовали с женщинами, которые нам рассказали, что ожидают приема врача несколько часов. Одна мама с малышом сообщила, что сидит в очереди уже 5 часов. В регистратуре нам сообщили, что прием ведет один педиатр, электронной записи к нему нет, пациентов принимают по живой очереди», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Псковская районная поликлиника обслуживает жителей Псковского района, и до недавнего времени нагрузка на нее была умеренная. Но в связи с активным строительством жилых кварталов на окраинах областного центра Псковский район стал территорией с густонаселенной застройкой. В многоэтажках в основном проживают молодые семьи с детьми. Все жители территориально приписаны к районной поликлинике.

Общественники выяснили, что в поликлинике действительно ведет прием один педиатр. Электронная запись к нему не осуществляется ввиду большого потока пациентов из сельской местности, большинство из которых не имеют такой возможности и также вынуждены приспосабливаться к расписанию рейсовых автобусов, чтобы добраться до поликлиники. Люди занимают живую очередь с раннего утра и ждут приема.

Основной причиной ситуации, заложниками которой стали маленькие пациенты, остается кадровая. Руководство учреждения здравоохранения отмечает, что несмотря на статус районной поликлиники, территориально она расположена в городской черте, поэтому меры социальной поддержки, которые полагаются врачам в сельской местности, в данном случае не предусмотрены, и привлечь на работу в районную поликлинику их сложно. Одним из путей решения проблемы могло бы стать открытие амбулаторий и кабинетов педиатров непосредственно в инфраструктуре жилых кварталов. Для этого нужны соответствующие нормативам оснащенные помещения.

Обсудить сложившуюся ситуацию и выработать пути решения проблемы общественники намерены на ближайшем заседании региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» с участием представителей профильных структур администрации области. Эксперты Народного фронта намерены найти оптимальный вариант решения проблемы и добиться его реализации.