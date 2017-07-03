Судимый житель Печор украл у пенсионерки 450 рублей и мобильник

12:39, 03 июля 2017, ПАИ

В Опочецском районе полицейские задержали жителя Печор, подозреваемого в разбойном грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 2 июля около 14:00 в деревне Алтово Опочецкого района в дом к пожилой местной жительнице зашел незнакомец. В этот момент хозяйка занималась домашними делами в пристройке. Сначала мужчина похитил из жилища 450 рублей, а затем ножкой от табуретки ударил пенсионерку по голове, забрал ее мобильный телефон и скрылся. Злоумышленник попытался на попутной машине уехать в направлении Пскова.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Печор. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.