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Общество

Автосалон Chery в Пскове стал официальным партнером автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Псковский автосалон марки Chery (ул. Ижорского Батальона, 36) стал официальным партнером автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Отметим, что над дизайном автомобилей Chery трудится интернациональная команда специалистов. Каждый член команды имеет опыт работы не менее 15 лет в международных автомобильных организациях, таких как General Motors, BMW, Mercedes-Benz, FORD и пр. Инженеры Chery плотно работают с командой дизайнеров.

Сегодня модели компании узнаваемы на улице, в отличие от машин множества китайских конкурентов. Нынешнюю дизайн-философию Chery сам шеф-дизайнер марки Хоуп называет «языком тела», а вдохновляются стилисты компании водой, принципом гидродинамической поверхности. У моделей отсутствуют острые грани, нет кричащего агрессивного облика, но они смотрятся современно и не теряются на фоне конкурентов не только из Поднебесной, но и из других стран. Официальный сайт «Chery Россия» - www.chery.ru.

Напомним, фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на  веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа. 

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.

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