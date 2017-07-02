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Пскович завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнования по академической гребле

Псковский спортсмен Александр Матвеев в финале А мужских одиночек на Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 19 лет по гребному спорту в Казани. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, этот результат позволяет Александру представлять Россию на предстоящем Первенстве мира до 19 лет, которое будет проходить в городе Тракай (Литва) в начале августа.

Отметим, Всероссийские соревнования по гребному спорту проходят с 29 июня по 3 июля. В них принимают участие спортсмены из 14 региона РФ.

Экипажу парной двойки (Евгений Стрельцов, Илья Казмерковский) на соревнованиях в Казани удалось в упорной борьбе завоевать пятое место в главном финале.

В классе парных четверок второе место заняли Стрельцов Евгений, Ефимов Даниил, Ковтун Илья, Матвеев Александр. Еще один псковский экипаж в составе Казмерковского Ильи, Спицына Евгения Пузыни Кирилла стал пятыми.

Отметим, наставниками спортсменов являются тренеры Алексей Простак и Юлия Иванова.

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