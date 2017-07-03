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Спорт

Юный великолучанин взял «бронзу» на Первенстве России по велоспорту

С 30 июня по 3 июля в Уфе прошло Первенство России по велоспорту-шоссе среди юношей 15-16 лет. Третье место в групповой гонке занял учащийся 9 класса Кадетской школы Великих Лук Никита Романов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Кроме того, юный великолучанин стал четвертым в индивидуальной гонке, проиграв третьему месту всего 1 секунду. В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов.

Наставником спортсмена является тренер первой категории Елена Клочкова.

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