2 человека пострадали в тройном ДТП с участием Скорой помощи и маршрутки в Великих Луках (ФОТО)
2 человека пострадали в тройном ДТП в Великих Луках, которое произошло утром 3 июля на проспекте Ленина, 20/2. Как стало известно Псковскому агентству информации, столкнулись автомобиль Скорой помощи (ГАЗ 210230), «Нива Шевроле» и маршрутное такси «Форд Транзит». В Скорой находились 3 человека, в автомобиле «Нива» – 2 человека, в маршрутке – 7 человек.
В результате ДТП пострадали 2 человека, которые были направлены в Великолукскую больницу.