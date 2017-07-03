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Общество

Псков вошел в ТОП-10 самых древних туристических городов России

Аналитическое агентство «ТурСтат» выявило самые популярные у туристов древнейшие города России, которым более тысячи лет со дня основания. На восьмой строчке рейтинга оказался Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «ТурСтат».

Также в первую десятке самых древних туристических городов России вошел Керчь (Крым), Дербент (Дагестан), Старая Ладога (Ленинградская область), Великий Новгород, Ростов Великий (Ярославская область), Муром (Владимирская область), Смоленск, Брянск и Владимир.

Рейтинг составлен по результатам анализа информации региональных туристических офисов.

Напомним, что 22 июля Псков отметит 1114-летие первого упоминания города Псков в летописи. В 2015 году Псковскую область посетило более 620 тысяч туристов.

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