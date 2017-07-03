6 тысяч зрителей ожидают на военно-историческом фестивале «Прорыв линии «Пантера»

13:55, 03 июля 2017, ПАИ

6 тысяч зрителей ожидают организаторы на военно-историческом фестивале «Прорыв линии «Пантера», который состоится 9 июля в деревне Холматка Островского района на территории Мемориального комплекса «Линия Сталина». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фестиваля.

В программе мероприятия – реконструкция эпизода прорыва Красной армии немецкой оборонительной линии «Пантера» с участием тяжелой военной техники и артиллерии. 200 реконструкторов из России и стран дальнего зарубежья представят эпизоды сражений за прорыв советскими войсками оборонительной немецкой линии «Пантера». Помимо военно-исторической реконструкции, на фестивале будет работать уникальная выставка современной военной техники и вооружения.

Реконструкция боев начнется в 13:00. Вход на фестиваль свободный.

«Для команды организаторов серии военно-исторических фестивалей «Забытый подвиг», эта реконструкция – новый опыт. Зачастую мы обращаемся к трагическим событиям войны, произошедшим в 1941-1942 годах. В этот раз мы представим героический эпизод войны – прорыв Красной Армией стратегической оборонительной линии «Пантера», который еще раз позволит напомнить всем о подвиге советского народа в освобождении Европы» – отмечает Павел Желтов, организатор фестивалей «Забытый подвиг».

Отметим, команда организаторов фестивалей «Забытый Подвиг» ведет активную деятельность с 2013 года. В своей работе главной целью оргкомитет ставит воскрешение памяти о военной истории России и восстановление исторической справедливости незаслуженно забытых подвигов бойцов в Великой Отечественной войне. Среди организуемых оргкомитетом фестивалей - «Забытый подвиг – Вторая Ударная армия» (поселок Тесово-Нетыльский Новгородской области), «Плацдарм Невский пятачок» (мемориал «Невский пятачок», Кировский район Ленинградской области), «На дальних рубежах Ленинграда» (деревня Яльгелево Ленинградской области).