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Общество

Более 600 жителей Печорского района зарегистрировались на портале госуслуг через клиентскую службу УПФР

Более 600 жителей Печорского района зарегистрировались на портале госуслуг через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

После завершения процедуры подтверждения учетной записи специалисты Управления дают разъяснения о том, что одновременно у гражданина открывается доступ к «Личному кабинету гражданина» и показывают какими услугами можно пользоваться с помощью этого сервиса.

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда можно: подать заявление на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами; получить информацию о сформированных пенсионных правах; получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета; назначить пенсию, изменить способ ее доставки; подать заявление о назначении ЕДВ; получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи и ряд других услуг. Всего на сайте ПФР доступно 35 услуг.

Электронные сервисы Пенсионного фонда значительно упрощают процесс получения пенсионных и социальных услуг, в ряде случаев делают личный визит в клиентскую службу необязательным либо сводят количество посещений к минимуму.  

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