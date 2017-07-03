Более 600 жителей Печорского района зарегистрировались на портале госуслуг через клиентскую службу УПФР

14:08, 03 июля 2017, ПАИ

Более 600 жителей Печорского района зарегистрировались на портале госуслуг через клиентскую службу Управления Пенсионного фонда России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

После завершения процедуры подтверждения учетной записи специалисты Управления дают разъяснения о том, что одновременно у гражданина открывается доступ к «Личному кабинету гражданина» и показывают какими услугами можно пользоваться с помощью этого сервиса.

В настоящее время через сайт Пенсионного фонда можно: подать заявление на получение сертификата на материнский капитал и распоряжение его средствами; получить информацию о сформированных пенсионных правах; получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета; назначить пенсию, изменить способ ее доставки; подать заявление о назначении ЕДВ; получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи и ряд других услуг. Всего на сайте ПФР доступно 35 услуг.

Электронные сервисы Пенсионного фонда значительно упрощают процесс получения пенсионных и социальных услуг, в ряде случаев делают личный визит в клиентскую службу необязательным либо сводят количество посещений к минимуму.