Планетарный миксер – находка для настоящих кулинаров

14:52, 03 июля 2017, ПАИ

Увлекаетесь кулинарией и любите готовить? Тогда у вас обязательно должна быть качественная, профессиональная и современная техника для этого интересного занятия. Только в этом случае приготовление кулинарных шедевров превратится в настоящее удовольствие. Американская фирма kitchenaid предлагает множество устройств для облегчения такой сложной и интересной работы.

Удобными гаджетами для кухни являются планетарные миксеры. Именно они фигурируют в модных сегодня сериалах и шоу-программах про приготовление изысканной и вкусной еды. Эта современная и невероятно красивая техника – отличный подарок не только профессиональным поварам, но и простым любителям готовить разнообразные блюда.

В комплектации к наиболее популярным моделям обычно идет несколько насадок, которые имеют различное предназначение. Самые распространенные и необходимые – для взбивания, жидкого и густого теста. Эти умные устройства имеют удобную глубокую чашу с крышкой, поэтому во время работы разбрызгивание и появление капель на кухонном столе исключено. К тому же такая конструкция является еще и безопасной, ваши дети не будут иметь доступа к рабочим частям миксера во время процесса приготовления.

При выборе модели этого устройства ищите вариант с конусообразной чашей. Она предназначена для равномерного и тщательного взбивания. В такой емкости на стенках не остается не размешанных кусочков.

Чтобы выбранный миксер служил долго, следует обращать внимание на прочность материалов. Сегодня наибольшую популярность завоевали пластиковые и металлические изделия. Последние являются более надежными и долговечными. Имеет значение и место крепления чаши, она должна хорошо фиксироваться во время взбивания. Недопустимы различные вибрации, болтание и выскакивание этого элемента в процессе эксплуатации.

Хорошо, если модель имеет возможность регулировки положения венчика в чаше. Это очень удобно при различных объемах взбиваемой смеси или теста. Также обязателен рычаг переключения скорости, это позволит вам самостоятельно подбирать режимы для приготовления блюд.

Ну и, конечно, большое значение имеет дизайн такого устройства. Важно, чтобы он вписывался в интерьер вашей кухни. В линейке китчен эйд имеется свыше 20 миксеров с различными расцветками корпуса. С такой современной и красивой техникой вы сможете каждый день радовать своих домашних великолепными блюдами собственного приготовления.