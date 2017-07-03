Преимущества покупки квартиры в новостройке

14:57, 03 июля 2017, ПАИ

Современные покупатели все реже интересуются хрущевским и сталинским жильем. Вместо этого граждане делают выбор в пользу квартир в новостройках. Согласно оценкам отдельных экспертов, стремление найти новостройку в Ростове с целью покупки первичной квартиры встречается сегодня в два раза чаще, чем поиск и покупка квартир на вторичном рынке. И подобный выбор является вполне обоснованным в силу причин, о которых и пойдет речь ниже.

Преимущества квартир в новостройках

Плюсов, которыми могут «похвастаться» первичные квартиры, предостаточно! В их число входят такие пункты:

1. Возможность создания квартиры «под себя». Во-первых, вы можете заранее обговорить с застройщиком планировку своей квартиры. А, во-вторых, вы всегда можете выбрать квартиру, которая сдается в эксплкатацию без внутренних перегородок, и самостоятельно создавать квартиру своей мечты.

2. Материальная выгода. По мнению экспертов, средняя скорость роста стоимости первичного жилья составляет 2.5% в год. Поэтому, вложив деньги в такую покупку, вы явно не понесете финансовых потерь.

3. Возможность покупки жилья в рассрочку. Банки весьма охотно дают ипотечные займы под первичные квартиры, поскольку такое жилье является выгодным с финансовой точки зрения залогом.

4. Высокие показатели комфорта. В отличие от «хрущевок» и «сталинок», новые дома дополнены системами автономного отопления и современными вариантами коммуникаций, а также утеплены современными материалами. Также стоит упомянуть разумную планировку и простоту проведения перепланировочных работ.

5. Высокие показатели безопасности. Новые дома соответствуют современным нормам безопасности. Новостройки оборудованы инновационными системам противопожарной безопасности, сигнализацией, системами видеонаблюдения и прочими компонентами, способствующими созданию соответствующих условий проживания.

6. Юридическая прозрачность сделки. Оформляя сделку напрямую с надежным застройщиком, вы обезопасите себя от взаимодействия с мошенниками. Объявления хороших застройщиков можно найти на сайте портала недвижимости СуперРиэлт.

Также стоит отметить прекрасную возможность выбора не только этажа, но и подъезда, количества комнат и прочих параметров, которым обычно покупатели уделяют внимание в процессе выбора подходящего варианта квартиры.