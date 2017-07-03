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Общество

Угоны велосипедов раскрыла полиция в четырех городах Псковской области

В Пскове, Великих Луках, Стругах Красных и Пушкинских  Горах полиция раскрыла кражи велосипедов Они совершались преимущественно свободным  доступом из подъездов домов, коридоров общежитий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция призывает граждан  принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. «Не оставляйте  велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона (велозамок, трос  или  цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - заявили в ведомстве.

Стражи порядка напоминают, что необходимо запомнить точное время и адрес места, где украли велосипед и незамедлительно позвонить в полицию по телефону 02.

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