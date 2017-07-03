Угоны велосипедов раскрыла полиция в четырех городах Псковской области

15:33, 03 июля 2017, ПАИ

В Пскове, Великих Луках, Стругах Красных и Пушкинских Горах полиция раскрыла кражи велосипедов Они совершались преимущественно свободным доступом из подъездов домов, коридоров общежитий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция призывает граждан принять необходимые меры для обеспечения сохранности своего имущества. «Не оставляйте велосипед без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком). Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома», - заявили в ведомстве.

Стражи порядка напоминают, что необходимо запомнить точное время и адрес места, где украли велосипед и незамедлительно позвонить в полицию по телефону 02.