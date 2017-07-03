Более половины россиян доверяют Госавтоинспекции

15:16, 03 июля 2017, ПАИ

Более половины россиян (57%) положительно оценивают работу ГИБДД, отрицательно о деятельности ведомства выказывается каждый третий (34%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.

«57% наших сограждан считают, что ведомство в целом справляется с поставленными перед ним задачами, не согласны с этим 34%. В среднем, по ответам 60% опрошенных, с инспекторами ГИБДД они встречались в последний раз около двух лет назад (остальные респонденты или не общались с ними, или затруднились вспомнить, когда это было)», - говорится в сообщении. При этом доля россиян, испытывающих к сотрудникам инспекции доверие, несколько ниже: 52%, а о недоверии говорит 41% респондентов.

По данным опроса, россияне перестали считать ГИБДД самым коррумпированным ведомством: если в 2015 году так считал каждый третий (32%), то в середине 2017 года - каждый четвертый (23%). Первую строчку антирейтинга теперь занимает медицина: о коррупции в этой сфере заявляют 27% респондентов. Третью - сфера ЖКХ (22%).

«Имидж ГИБДД улучшается. Инспекторы в основном ушли «из-под кустов» и становятся нейтральной стороной в отношениях закона и автомобилиста. Но есть куда расти. Молодые граждане более требовательны и рассчитывают на большую адекватность службы», - прокомментировал результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 24-25 июня методом телефонного интервью. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.