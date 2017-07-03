В Пскове состоялось торжественное закрытие лагеря «Юный спецназовец»

15:09, 03 июля 2017, ПАИ

В Пскове состоялось торжественное закрытие лагеря «Юный спецназовец». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и Псковского наркологического наркодиспансера.

Во время работы лагеря ребята смогли не только отдохнуть, но и поучаствовать в различных соревнованиях, конкурсах, походах, приобрести полезные трудовые навыки, познакомиться с деятельностью различных служб и учреждений.

Управление во взаимодействии с субъектами профилактики областного центра организовало работу детского военно-спортивного лагеря по методике «Юный спецназовец» для 50 воспитанников МБОУ «Центр образования «Подросток». Состоялись 14 профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта, военно-патриотическое воспитание.

Прошёл концерт творческого коллектива «Рубеж» УМВД России по Псковской области для воспитанников лагеря, «День открытых дверей» в экспертно-криминалистическом центре УМВД, экскурсия на базу ОМОН, стрелковые соревнования, беседы с инспекторами ПДН, тренинговые занятия с психологами и многое другое.

На торжественном закрытии лагеря состоялась церемония вручения учащимся аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Для ребят был организован концерт. Перед ними выступили председатель псковской организации «Российский Союз молодежи» и творческий молодежный коллектив «Хоть отбавляй».

Отметим, что военно-спортивный лагерь «Юный спецназовец» создан для формирования у молодых людей ценностных установок гражданина-патриота, навыков ответственного отношения к своему здоровью, опыта волонтерской работы. Все это должно способствовать снижению вероятности вовлечения подростков в противоправную деятельность.