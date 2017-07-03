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Общество

Официальный дилер Mitsubishi Motors в Пскове стал партнером «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017»

Компания «САВВА-АВТО», - официальный дилер Mitsubishi Motors в городе Пскове, - стала официальным партнером автофестиваля «ПАРК-ПРОФИ - лето 2017». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Дилерский центр «САВВА-АВТО» соответствует высоким стандартам корпорации Mitsubishi Motors и призван максимально качественно обслуживать своих клиентов. Компания уже более 9 лет успешно конкурирует на автомобильном рынке  с ведущими компаниями Пскова и Северо-Запада по продаже и обслуживанию новых автомобилей.

На все автомобили предоставляется гарантия завода-производителя. Сервисный центр оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет осуществлять все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей Mitsubishi.

Компания «САВВА-АВТО» стремится улучшать качество обслуживания, повышать квалификацию своих сотрудников, чтобы посещение автосалона и сервисного центра было максимально удобным и эффективным для клиентов.

Напомним, фестиваль «ПАРК-ПРОФИ» объединит на одной площадке все самое интересное, яркое и необычное, что так или иначе связано с автомиром. При поддержке спонсоров планируется провести конкурсы «Автозвук», «Автотюнинг» и «Аэрография». К участию в фестивале будут приглашены все без исключения автосалоны Пскова. На его площадке предполагается организовать выставки ретро-автомобилей, военной автотехники, необычных самодельных транспортных средств и «боевых» раллийных автомобилей.

Дети, которых приведут с собой на фестиваль родители, смогут покататься на  веломобилях и гироскутерах, предоставленных партнерами «ПАРК-ПРОФИ», поучаствовать в «гонках» радиоуправляемых машинок и посмотреть научное шоу, в котором будут объяснены принципы работы автомобиля.

В течение всего вечера гостей «ПАРК-ПРОФИ» будет развлекать профессиональная шоу-программа. 

Заявку можно отправить, заполнив специальную форму.

 

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  • Автофестиваль «ПАРК-ПРОФИ – 2017»
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