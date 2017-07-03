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Общество

Псковичи могут внести предложения по совершенствованию ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает сбор предложений по совершенствованию единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной администрации.

С 2014 года Рособрнадзор ежегодно собирает замечания и предложения по улучшению государственной итоговой аттестации после завершения основного периода экзаменационной кампании. Поступившая информация анализируется специалистами ведомства и подведомственных Рособрнадзору организаций, а затем выносится на обсуждение представителям экспертных сообществ.

«Практика сбора пожеланий по совершенствованию ЕГЭ стала для нас ежегодной и, можно сказать, обязательной. Вся поступившая на почтовый ящик информация внимательно рассматривается, обсуждается и выносится на обсуждение экспертам. Опыт прошлых лет показывает, что многие из таких предложений принимаются и встраиваются в экзаменационную систему», - заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

Предложения по совершенствованию единого государственного экзамена принимаются до 11 августа по электронной почте ege2018@obrnadzor.gov.ru.

Все изменения в ЕГЭ будут утверждены и опубликованы до 1 сентября. 

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