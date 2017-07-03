Почти 70% выпускников считают ЕГЭ удобной формой экзамена

18:15, 03 июля 2017, ПАИ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подвела итоги опроса, который проводился на официальном портале ЕГЭ среди выпускников и учащихся школ, чтобы узнать их мнение об итоговой аттестации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, опрос проходил с 9 по 25 июня, участие в нем приняли около 7,5 тысяч посетителей портала.

Более двух третей проголосовавших (68,6%) считают, что единый экзамен как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены. Для 83,4% участников опроса удобно, что результаты ЕГЭ действительны четыре года, не имеет значения этот факт для 16,6% ответивших.

67% проголосовавших отметили, что наличие резервных дней для сдачи ЕГЭ дает возможность выпускникам и их родителям не переживать, если возникнут непредвиденные обстоятельства, которые помешают сдавать экзамены в основные дни.

78,5% респондентов считают, что к ЕГЭ удобнее готовиться благодаря заранее установленным требованиям и открытому банку заданий, а для 21,5% комфортнее экзамен, проводимый в произвольной форме.

Большинство участников опроса (62%) считают более удобной письменную форму экзаменов, остальным (38%) удобнее сдавать экзамен в форме беседы с преподавателем. При этом сдавать экзамен знакомому учителю выпускникам не всегда комфортно: 64% опрошенных не хотели бы, чтоб их экзаменовал преподаватель, с которым не сложились отношения в школе.

По некоторым вопросам мнения опрошенных разделились. 51,8% хотели бы поступать в вуз только по результатам ЕГЭ, а 48,2% считают необходимым дополнительный профильный экзамен в вузе. Полагают, что ЕГЭ выравнивает шансы на поступление в вуз для выпускников из крупных городов и из регионов 52,5% участников опроса, а 47,5% ответили, что значение имеет не форма экзамена, а мотивация и желание поступить в выбранный вуз.

«Для нас важно, чтобы ЕГЭ не только объективно проверял знания выпускников, но и являлся комфортной формой экзамена. Итоги опроса показали, что единый госэкзамен в целом понятен и удобен тем, кто к нему готовится и сдает. Важно также понять, какие моменты вызывают напряжение у участников экзамена и что их не устраивает. Результаты опроса будут учтены в нашей дальнейшей работе», - отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.