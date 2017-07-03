15 административных правонарушений выявили сотрудники рыбоохраны в Псковской области

16:26, 03 июля 2017, ПАИ

Госинспекторы рыбоохраны по Псковской области за отчетный период выявили 15 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Кроме того, сотрудники ведомства наложили штрафов на сумму 20,9 тыс. рублей, взыскали - 23,3 тыс. рублей, а также изъяли 3,8 килограмм водных биоресурсов и 19 незаконных орудий лова.