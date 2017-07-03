Псков занимает 15-е место в рейтинге городов с благоприятной экологией

15:51, 03 июля 2017, ПАИ

Псков занимает 15-е место в рейтинге городов с самой благоприятной экологией. Такие результаты аналитики Domofond.ru получили в ходе всероссийского опроса, в котором приняли участие почти 260 тысяч человек. В Пскове опрошены 759 человек. Отметим, что по сравнению с 2016 годом показатели Пскова ухудшились на 4 пункта.

Самая благоприятная экология, по мнению местных жителей, – в Сочи, Армавире, Севастополе, Ставрополе и Чебоксарах. Ниже всего экологию в своих городах оценили жители промышленных центров: Братска (Иркутская область), Новокузнецка (Кемеровская область), Челябинска, Волгограда и Махачкалы.

По десятибалльной шкале города-лидеры набрали 7,3-7,5 балла, Сочи – 8 баллов, а города на нижних строках рейтинга – всего 4,2-4,7 балла. Таким образом, разрыв в оценках экологии между крупнейшими городами в целом по стране оказался значительным. У Пскова 6,8 балла.