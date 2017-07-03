Лидер псковской «Родины» избран в президиум политсовета партии

15:57, 03 июля 2017, ПАИ

Руководитель Псковского регионального отделения «Родины» Константин Вилков избран в президиум политического совета партии на ее съезде, состоявшемся 1 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. По словам Константина Вилкова, это «позволит в дальнейшем региональному отделению развиваться еще более динамично».

Напомним, Константин Вилков возглавил вновь созданное Псковское региональное отделение партии «Родина» в ноябре 2015 года.

В ходе съезда политические партии «Пенсионеров России», « Рожденные в СССР», «Российской социалистической партии» объявили о своем самороспуске и включении в ряды «Родины».