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Политика

Лидер псковской «Родины» избран в президиум политсовета партии

Руководитель Псковского регионального отделения «Родины» Константин Вилков избран в президиум политического совета партии на ее съезде, состоявшемся 1 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. По словам Константина Вилкова, это «позволит в дальнейшем региональному отделению развиваться еще более динамично».

Напомним, Константин Вилков возглавил вновь созданное Псковское региональное отделение партии «Родина» в ноябре 2015 года.  

В ходе съезда политические партии «Пенсионеров России», « Рожденные в СССР», «Российской социалистической партии» объявили о своем самороспуске и включении в ряды «Родины».

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