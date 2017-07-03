Иван Цецерский поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

16:16, 03 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 3 июля, в УМВД России по городу Пскову прошло торжественное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник УМВД России по городу Пскову полковник полиции Сергей Сурин подчеркнул, что личному составу удалось добиться главной цели: «На протяжении последних нескольких лет сотрудники Госавтоинспекции Пскова обеспечивают положительную динамику в предупреждении нарушений на дорогах».

Об улучшении ситуации говорил и глава Пскова Иван Цецерский, поздравляя собравшихся офицеров с профессиональным праздником. «Знаю вашу работу не понаслышке - то взаимодействие, которое налажено между городскими властями и сотрудниками ГИБДД Пскова, позволяет совместно решать многие вопросы на должном уровне», - сказал глава города. Он также отметил, что уже сейчас сотрудники Госавтоинспекции включились в работу по подготовке к проведению в 2019 году в Пскове Международных Ганзейских дней.

Иван Цецерский вручил приветственный адрес начальнику ОГИБДД полиции УМВД России по городу Пскову майору полиции Владимиру Папорту и грамоты лучшим сотрудникам. Сотрудникам ГИБДД были адресованы также поздравления и благодарности от администрации города Пскова.

Напомним, 3 июля отмечается день работников Государственной автомобильной инспекции. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда пocтaнoвлeниeм Coвeтa нapoдныx кoмиccapoв было yтвepждeнo «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного управления paбoчe-кpecтьянcкoй милиции НКВД CCCP». В 60-x гoдax Coвeтcкий Coюз пpиcoeдинилcя к Мeждyнapoднoй кoнвeнции o дopoжнoм движeнии, а пepвыe eдиныe пpaвилa дopoжнoгo движeния cтaли дeйcтвoвaть в CCCP c 1 янвapя 1961 гoдa. С июня 1998 года ГАИ стало Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ. В 2002 году ведомство получило второе официальное историческое наименование - Госавтоинспекция.