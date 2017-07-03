Пскович занял 1-е место на ралли «Белые ночи – 2017»

16:15, 03 июля 2017, ПАИ

Псковский автогонщик Александр Горланов занял 6-е место в абсолютном зачете и 1-е в своем классе R2 в 5-м этапе Чемпионата России по автогонкам, состоявшемся 1 июля в рамках ралли «Белые ночи – 2017» в Карелии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы соревнований.

Отметим, вторым членом экипажа Александра Горланова, выступающего на автомобиле Peugeot 208, стал калининградец Дмитрий Мячин.

В соревновании приняли участие более 100 спортсменов в составе 64 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Калининградской, Псковской, Ростовской, Свердловской областей, Хабаровского края, Хакасии и Карелии.

Спортсмены проехали 500 километров трассы, в числе которых 130 километров скоростных участков.