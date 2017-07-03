Полиция продолжает розыск пропавшего возле драмтеатра великолучанина

20:36, 03 июля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Этот гражданин проживал в Великих Луках на улице Энгельса. Он ушел из дома 27 апреля текущего года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, прямые светло-русые волосы.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Уткина, просят обратиться по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.