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Общество

Полиция продолжает розыск пропавшего возле драмтеатра великолучанина

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают розыск пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Фото 60.мвд.рф

Этот гражданин проживал в Великих Луках на улице Энгельса. Он ушел из дома 27 апреля текущего года, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля около 11:00 возле драмтеатра.

Приметы: на вид 60-65 лет, плотного телосложения, смуглое лицо прямоугольной формы, прямые светло-русые волосы.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении В. Уткина, просят  обратиться по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.

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