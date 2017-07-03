Томаты и яблоки без сертификатов вернули в Белоруссию псковские специалисты

20:00, 03 июля 2017, ПАИ

1 и 2 июля в фитосанитарных контрольных пунктах, расположенных в деревнях Лобок (Невельский район) и Долосцы (Себежский район) специалисты выявили восемь малотоннажных автотранспортных средств, в которых перевозили свежие яблоки и томаты без сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Управление приняло решение о возврате более 15 тонн фруктов и овощей в Белоруссию.

Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).