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Экономика

Томаты и яблоки без сертификатов вернули в Белоруссию псковские специалисты

1 и 2 июля в фитосанитарных контрольных пунктах, расположенных в деревнях Лобок (Невельский район) и Долосцы (Себежский район) специалисты выявили восемь малотоннажных автотранспортных средств, в которых перевозили свежие яблоки и томаты без сертификатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Управление приняло решение о возврате более 15 тонн фруктов и овощей в Белоруссию.

Представители владельцев грузов привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

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