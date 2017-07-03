Приём выпускников ПсковГУ с красными дипломами состоится 6 июля

16:41, 03 июля 2017, ПАИ

6 июля в 13:00 состоится торжественный приём выпускников Псковского государственного университета, получивших дипломы о высшем образовании с отличием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Приём пройдёт в актовом зале администрации Псковской области на улице Некрасова, 23.

Отметим, в этом году 177 студентов Псковского государственного университета получат «красные дипломы», из них 34 студента закончили обучение только на «отлично».

Ежегодно торжественный прием для выпускников, получивших дипломы о высшем образовании с отличием, проводит губернатор Псковской области, председатель наблюдательного совета ПсковГУ Андрей Турчак. На торжественном приёме состоится вручение выпускникам-отличникам почётных знаков университета «За отличную учебу» и свидетельств о награждении. Имя каждого выпускника, получившего диплом о высшем образовании с отличием, будет занесено в Книгу почёта «Золотая летопись университета».