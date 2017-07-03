Презентация книги с уникальными снимками старого Пскова состоится 23 июля

17:04, 03 июля 2017, ПАИ

23 июля в 18:00 в Центральной городской библиотеке состоится презентация новой книги московского писателя, издателя, лауреата Национальной премии «Культурное наследие» Владимира Потресова «Псков нашего детства». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы презентации.

Книга «Псков нашего детства» основана на архиве отца Владимира Потресова - фотографа, писателя, художника, путешественника Александра Потресова. Впервые фотографу довелось оказаться в древнем городе, когда он работал в составе экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища, в 1959 году.

По словам сына исследователя, журналиста и писателя Владимира Потресова, это была любовь с первого взгляда. До конца своей жизни, до 1972 года, он посещал Псков вновь и вновь, каждый раз находя в нем новое место для вдохновения. «Отца поражала архитектура Пскова. Конечно, сегодня фототехника шагнула далеко вперед, но отец обладал определенным видением. Если художник обладает таким видением, появляются фотографии, существующие десятки лет», - отметил Владимир Потресов, добавив, что мастер порой подолгу ждал подходящего момента или нужного освещения.

В книге представлено более 400 уникальных фотографий старого Пскова, которого уже нет. «Смотришь на эти фотографии и кажется, что видишь то, что было до нашей эры. Фанерный макет будущего памятника Александру Невскому в натуральную величину, речные лодки и их отражения, рыболовецкие суда…Нехитрое хозяйство, живые эмоции. Поток коз на деревенской улице, подъёмный кран возле строящегося главного корпуса пединститута. Это словно бы страницы из старых книг – каверинских, тыняновских…Особый случай – запечатлённые на фотографиях люди. Они все куда-то устремлены. Они движутся. И это скорее не телодвижения, а движение мысли и души», - говорят друзья Владимира Потресова.

Сопроводительный текст, основанный на материалах псковских газет того времени рассказывает, как и чем жил город, как работали псковичи и учились, чем интересовались и как отдыхали, как восстанавливали город в послевоенное время, реставрировали храмы и соборы, строили новые дома. Фотографии удивительно рифмуются с вполне бытовой историей жизни города средины прошлого века. В книге воссоздан объективный образ нашего прошлого, к которому можно относиться по-разному, но забыть о нем невозможно.

Книга вышла в 2017 году в серии «Город нашего детства», задуманной Владимиром Потресовым как дань памяти своему, который считал съемку неизбежно исчезающего культурного наследия делом своей жизни. «Псков нашего детства» - это книга-памятник в особом духовном обрамлении, живая, личная, творческая. Тираж издания – 300 экземпляров. Дизайн - Юлии Потресовой.

Кроме того, на презентации предусмотрена автограф-сессия и концептуальная чайная. Напомним, что в этой серии в 2015 году был издан «Арбат нашего детства», в 2016-ом – «Москва нашего детства».