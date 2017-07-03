Формирование комфортной городской среды обсудили власти Пскова

17:15, 03 июля 2017, ПАИ

Ход реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», инициированного партией «Единая Россия», обсудили сегодня, 3 июля, в субъектах федерации на всероссийском селекторном совещании. Его провел заместитель министра строительства Российской Федерации Андрей Чибис. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

В рамках прямой видеоконференцсвязи присутствовали сотрудники Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, представители субъектов, главы муниципалитетов-участников и главные архитекторы населенных пунктов. Особое внимание Андрей Чибис уделил вопросам информирования населения о проекте и напомнил, что участие граждан в их реализации - одно из важнейших условий.

Отметим, что информацию о реализации проекта в Пскове можно найти на официальном сайте pskovgorod.ru в рубриках «Актуально» и «Горожанину», а также на порталах администрации Пскова и муниципальных образований Псковской области.

Напомним, приоритетный проект «Формирование современной городской среды» стартовал в Российской Федерации в 2017 году. Его цель - создание комфортной среды для жителей любого возраста. Особое внимание при реализации проекта уделяется мнению самих горожан. Они должны стать непосредственными участниками всех преобразований. В Пскове по этому проекту на благоустройство дворовых территорий выделено около 40 миллионов рублей. Кроме того, в 2017 году в Пскове по плану ремонта дворов, утвержденному муниципалитетом, запланированы ремонтные работы дворовых территорий по 68 адресам на общую сумму 84 миллиона рублей - по 7 миллионов рублей на каждый городской округ. Сумма на ремонт дворов по сравнению с 2016 годом увеличена вдвое.