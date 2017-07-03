В Великих Луках почтовики отметят двойной юбилей штемпелеванием корреспонденции

19:43, 03 июля 2017, ПАИ

6 и 7 июля будет отмечаться 20-летие основания областного музея почтовой связи и 320-летие почтового тракта Великие Луки - Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

6 июля в 12.00 в областном музее почтовой связи (улица Некрасова, 1) пройдет мастер-класс Почетного гражданина Порхова, мастера связи Мартина Нармонтаса по написанию писем на восковых пластинах и бересте.

На следующий день, 7 июля, состоится праздник в Детской музыкальной школе им. М. П. Мусоргского. В 9:00 в фойе откроется выставка детских рисунков, с 9:00 до 17:00 запланировано штемпелевание письменной корреспонденции, а в 12:00 начнется торжественное собрание, посвященное двойному юбилею почтовиков.

Также в этот день с 15:00 до 16:45 пройдут праздничные экскурсии в музее почты.

Завершится мероприятие праздничным ужином.

