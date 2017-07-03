Финалистка музыкального телепроекта станет участницей праздничной программы Дня города в Пскове

16:56, 03 июля 2017, ПАИ

Одной из участниц праздничной программы в День города в Пскове 22 июля станет певица Анна Летунова, финалистка телевизионного проекта «Битва за персики». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, специально к празднику, она подготовила музыкальную программу, которая «порадует взрослую аудиторию любимыми песнями и зажигательной концертной программой».

Напомним, 22 июля на Октябрьской площади в Пскове при поддержке Медиахолдинга Псковской области состоится большой праздничный концерт. Программу подготовит управление культуры администрации Пскова и продюсерский центр «Королёв продакшн».

«В этом году программа центральной площадки на Октябрьской площади будет сформирована таким образом, чтобы на ней было интересно всем возрастам. Программа Анны - это как раз прекрасный подарок взрослой аудитории, которую мы с удовольствием приглашаем в этот день на Октябрьскую площадь!» - отметили организаторы.

Добавим, в рамках работы центральной площадки праздника будут организованы интерактивные зоны и фото-уголки от партнеров и спонсоров мероприятия, самые активные зрители смогут выиграть призы и подарки.