Псковские власти поздравили Алексея Караваева с 50-летием

17:20, 03 июля 2017, ПАИ

Сегодня, 3 июля, глава Пскова Иван Цецерский поздравил с юбилеем создателя и руководителя псковской региональной общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта» Алексея Караваева, назвав его «оплотом и защитой мотоциклетного спорта». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский вручил Алексею Караваеву поздравительный адрес и почётную грамоту главы города, отметив, что юбиляра в полной мере характеризуют такие слова, как «друг, надёжный, отзывчивый, бескорыстный человек». Особую благодарность глава Пскова адресовал родителям и супруге: «У вас вся семья спортивная. Это пример для всех псковичей». Он также добавил, что старший сын Павел - мастер спорта международного класса по легкой атлетике и чемпион России – гордость города.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов (ПОС) Виктор Остренко передал Алексею Караваеву благодарственное письмо ПОС за общественную работу, подчеркнув, что руководитель федерации приложил много жизненных сил для популяризации и развития любимого вида спорта.

Почётный гражданин Пскова, секретарь Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов вспомнил, как 30 лет назад, будучи директором Псковского академического театра драмы, трудоустраивал юного Алексея Караваева: «Ему всегда везло на хороших людей, и он старался никого нигде не подвести. За время его работы в театре водителем, мы проехали с гастролями тысячи километров, и ни разу ни одна машина не пострадала в ДТП».

Добавим, Алексей Караваев занимается мотокроссом 38 лет. Кандидат в мастера спорта СССР, неоднократный чемпион Псковской области, призер Чемпионата СССР, России, многих международных турниров по мотокроссу. Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта», знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», Грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и российского профсоюза работников культуры, грамотами Администрации Пскова и области. Имеет медали «За заслуги перед Псковом», «В память 1100-летия первого упоминания Пскова в летописи», «70 лет ВДВ», «100 лет профсоюзам России», «Десантное братство».

Под руководством Алексея Караваева регулярно проводятся массовые соревнования мотогонщиков российского и международного уровня. Команды псковских кроссменов постоянно участвуют в соревнованиях в Ленинградской, Костромской областях, а также в Латвийской и Эстонской республиках, занимая там призовые места. Филиалы мотоклуба есть в Порхове и Великих Луках.