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«Псков-747» сыграл вничью с петербургским «Динамо» в рамках подготовки к началу нового сезона

1 июля «Псков-747» провёл первый контрольный матч в рамках подготовки к началу нового сезона. Соперником стала вторая команда петербургского «Динамо», будущий участник и соперник псковичей ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Встреча завершилась ничьей, 0:0. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФК «Псков-747».

На 75-й минуте встречи мяч побывал в сетке ворот Михаила Малышева, но арбитр посчитал, что нападающий «Динамо» находился в офсайде. Кроме того, неплохие возможности для взятия ворот у хозяев поля имели Антон Шишаев, Игорь Курбанов и Владислав Сакадеев, но им «не хватило точности и хладнокровия».

5 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Нова арена» «Псков-747» проведёт ответный контрольный матч с динамовцами.

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