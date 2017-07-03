Лидия Драгунова: Перед нашей областью стоит задача открыть ясельные группы для детей до 3-х лет

18:03, 03 июля 2017, ПАИ

В Псковской области за 7 лет реализации проекта «Детские сады – детям» была решена проблема устройства детей в детский сад с 3 лет, что существенно улучшило положение доступности дошкольного образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на регионального координатора проекта Лидию Драгунову.

«Сегодня перед нашей областью, как и перед всей странной, стоит задача - открыть ясельные группы для детей до 3-х лет. В июне, на совещании посвященному демографической политике, президент РФ Владимир Путин отметил, что молодым мамам для возвращения в профессию необходима уверенность в наличии ясельных групп и мест в детсадах. И мы будем прилагать все усилия, чтобы реализовать эту программу», - отметила Лидия Драгунова.

Важно, что в Псковской области 1 сентября откроется новый детский сад на 120 мест для детей Завеличенского района, разместится он в здании Псковской инженерно-лингвистической гимназии, на улице Юбилейной, 56. Члены общественного совета партийного проекта взяли на контроль очередь и порядок формирования групп детского сада.

При реализации проекта была выявлена проблема - дефицит специалистов – дефектологов. «Мы сейчас налаживаем коммуникацию между студентами Псков ГУ - начинающими специалистами и руководством детских дошкольных учреждений. При втором этапе реализации проекта продолжаться конкурсы для воспитателей нашего региона, для выявления и стимула совершенствования работы с детьми, мониторинги заработных плат, а также взимаемая плата с родителей за услуги детских садов. Планируется выработать предложения для совершенствования законодательства о дошкольном образовании в сфере частных детских садов» - подчеркнула координатор проекта.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Детские сады – детям», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на обеспечение детей местами в дошкольных образовательных организациях. Партпроект держит на контроле выплату зарплат работникам детских садов, оценивает не только доступность дошкольного образования, но и его качество, уделяет большое внимание повышению статуса профессии «воспитатель» в российском обществе.