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Подведены итоги Международного шахматного фестиваля «Псков-2017»

В Пскове прошло торжественное закрытие XIV Международного фестиваля «Псков-2017», в котором приняли участие шахматистов представляющие многие регионы России, и шахматные федерации Эстонии, Литвы и Украины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

В соответствии с результатами, утвержденными главной судейской коллегией, возглавляемой международным арбитром Анатолием Кошелем и организаторами Фестиваля, победителями и призерами турниров XIV Международного фестиваля «Псков-2017» стали:

Турнир А (Этап Кубка СЗФО): 1-е место - Павел Блинков (Россия, Ленинградская область) - 7,5 очков; 2-е место - Александр Докучаев (Россия, Республика Карелия) – 7 очков; 3-е место - Сергей Кудряшов (Россия, Псковская область) - 6,5 очков.

Детский турнир В1: 1-е место -  Дмитрий Хаймин (Россия, Псков) - 7,0 очков; 2-е место - Илья Можаров (Россия, Великие Луки) - 7 очков; 3-е место - Михаил Кушнарёв (Россия, Москва) -7 очков (места распределены с учетом дополнительных показателей).

Детский турнир В2: 1-е место - Сергей Панченко (Россия, Санкт-Петербург) – 8 очков; 2-е Марина Левченко (Эстония, Таллин) – 7 очков; 3-е место - Вадим Климанов (Россия, Псков) – 7 очков (места распределены с учетом дополнительных показателей).

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