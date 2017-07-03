41 экипаж намерен принять участие в 11-м этапе Кубка России по ралли «900 озер – 2017» в Псковской области

17:47, 03 июля 2017, ПАИ

41 экипаж планирует принять участие в 11-м этапе Кубка России по ралли «900 озер – 2017», сообщили Псковскому агентству информации в Федерации автоспорта Псковской области. Среди них 4 - участники зачёта «Наша классика», который проводится только в рамках псковских гонок.

Кроме того, в псковском ралли будут участвовать 8 экипажей из Белоруссии, поскольку данные соревнования являются вторым этапом Чемпионата по ралли этой страны.

Псковскую область будут представлять два экипажа. Это псковичи Максим Павлов и Сергей Пушкарь на «Рено Логан», которые получили 25-й стартовый номер, и великолучане Владислав Супрун и Олег Стебнюк, которые будет стартовать под номером 35 также на автомобиле «Рено Логан».

В ралли также примут участие экипажи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново, Подольска, Нижнего Новгорода, Ярославля, городов Московской и Ленинградской областей.

Напомним, что гонка состоится 6-8 июля и будет носить статус 2-ого этапа Чемпионата Белоруссии, 6-го этапа Чемпионата СЗФО по ралли и 3-го этапа Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского».

Стартуют соревнования в 10:00 в Опочке, финиш первого экипажа намечен на 18:00. На 21:00 назначена церемония награждения. Протяжённость трассы ралли составит 280 километров, из которых 84 – скоростные участки. Отметим, что ралли «900 озёр» впервые проводилось в 2016 году. Название гонка получила по количеству озёр, расположенных в районе её проведения.

Прием заявок продолжается до 18:00 30 июня. Подать их можно по телефону (8112) 75-33-70 или e-mail faspo@inbox.ru. 3 июля будет опубликован список экипажей со стартовыми номерами. 6 июля пройдут тестовые заезды, а с 16:00 начнётся регистрация участников. Она продолжится 7 июля.