8 июля в музее-квартире Юрия Спегальского состоится экскурсия «Кабинет учёного»

17:50, 03 июля 2017, ПАИ

8 июля в 14:00 состоится сборная экскурсия «Кабинет ученого» в мемориальный музей-квартиру Юрия Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Во время экскурсии речь пойдёт о личной библиотеке Юрия Спегальского, которая насчитывает более 700 томов. Друзья и коллеги: архитекторы, археологи, историки, литераторы, - дарили Спегальскому свои книги с дарственными надписями. Библиотека формировалась в течение жизни Спегальского и, после его кончины 17 января 1969 года. Её пополняла вдова реставратора Ольга Аршакуни.

Многие издания из библиотеки ученого посвящены древнему Пскову, истории искусств, истории России.

«Небезынтересными представляются Псковская летопись в издании 1847 года; планы средневекового Пскова из «Сборника чертежей Москвы, ея окрестностей и города Пскова XVII столетия» (1861 г.); исследования, посвященные губернскому Пскову и опубликованные в 1850-1880-х годах. Раритетные издания библиотеки, оформленные известным иллюстратором начала XX века Егором Нарбутом, посвящены столетию победы в Отечественной войне 1812 года. Достойное место в библиотеке Юрия Спегальского занимают книги на иностранных языках. Юрий Павлович указывал в анкетах владение немецким и французским языками», - уточнили в музее.

Юрий Спегальский был библиофилом и собирал книги на протяжении всей жизни. «Он дарил книги, впрочем, как и многие свои художественные работы, супруге. На альбоме о творчестве В. И. Сурикова очень трогательная памятная надпись, сделанная рукой Спегальского «Оленьке, моей верной и хорошей жене, в честь четырнадцатилетия наших совместных испытаний. 14.11.1956. Ю.», - отметили в музее.

Стоимость экскурсии – 100 рублей с человека. Дополнительная информация по телефону: (8112)72-86-95.