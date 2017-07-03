0
09:07
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
17:15
15-летнюю псковичку ищут в Крыму
16:01
ДТП за перекрестком улиц Труда и Текстильной в Пскове затрудняет движение
14:56
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
08:53
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
20:30
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
12:13
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Еще новости
Происшествия

Микроавтобус столкнулся с фурой под Псковом, пострадали 6 человек

Сегодня, 3 июля, около 17:45, микроавтобус «Соболь» столкнулся с фурой ДАФ с белорусскими номерами на трассе Р-23, в районе «Учхоза». Как стало известно Псковскому агентству информации, пострадали 6 человек.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
03 июля 2017
Рейсовый автобус из Белоруссии столкнулся с автомобилем «Ленд Ровер» в Пустошкинском районе
15-летнюю псковичку ищут в Крыму
01 июля 2017
15-летнюю псковичку ищут в Крыму
ДТП за перекрестком улиц Труда и Текстильной в Пскове затрудняет движение
30 июня 2017
ДТП за перекрестком улиц Труда и Текстильной в Пскове затрудняет движение 1
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
30 июня 2017
Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
28 июня 2017
Из-за грозового разряда произошел пожар в Стругокрасненском районе
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
27 июня 2017
Управление городского хозяйства Пскова в суде объясняется с УФАС по контрактам на содержание дорог
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
27 июня 2017
Петербуржец, которого мать заподозрила в намерении уйти в ИГИЛ, нашелся в Пскове
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме
26 июня 2017
Судмедэкспертиза: Разрыв аорты — причина смерти женщины в псковском роддоме

Идет загрузка...