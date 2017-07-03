Следователи проводят проверку по сообщению о травмировании ребенка в псковском автобусе

19:49, 03 июля 2017, ПАИ

В Пскове проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации о травмировании малолетнего ребенка в городском автобусе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

Из опубликованной информации следует, что утром 29 июня в городском автобусе 7-летнему ребенку зажало дверью руку. В приемном покое детской городской больницы у него был диагностирован перелом.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.