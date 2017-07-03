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Псковичка решила купить дачный участок и стала жертвой мошенников

В Пскове и Себеже местные жители стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, злоумышленник под предлогом  внесения предоплаты за покупку дачного участка через один из  сайтов с банковских карт гражданки завладел  деньгами в сумме  29 тысяч 700  рублей.

А в Себеже неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка обманным путем сумел снять с банковской карты  потерпевшей  около 8 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках расследования этих уголовных дел полицейские разбираются со всеми  обстоятельствами произошедшего.

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