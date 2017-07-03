Псковичка решила купить дачный участок и стала жертвой мошенников

20:07, 03 июля 2017, ПАИ

В Пскове и Себеже местные жители стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По версии следствия, злоумышленник под предлогом внесения предоплаты за покупку дачного участка через один из сайтов с банковских карт гражданки завладел деньгами в сумме 29 тысяч 700 рублей.

А в Себеже неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка обманным путем сумел снять с банковской карты потерпевшей около 8 тысяч рублей.

В настоящее время в рамках расследования этих уголовных дел полицейские разбираются со всеми обстоятельствами произошедшего.