17 партий польских яблок и шампиньонов уничтожены за месяц в Псковской области

21:36, 03 июля 2017, ПАИ

С 1 по 30 июня на полигонах твердых бытовых отходов Псковской области уничтожены 17 партий подкарантинных грузов, незаконно ввезенных на территорию России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Большая часть товара была выявлена в рамках взаимодействия Управления Россельхознадзора с Пограничным управления ФСБ России по Псковской области, Псковской таможней и другими службами.

Более 54 тонн польских яблок было уничтожено 6 июня, еще свыше 47 тонн - 16 июня. Очередную партию яблок, которую пытались выдать за молочный продукт из Сербии, специалисты ликвидировали 28 июня. На следующий день они также уничтожили 35 тонн шампиньонов, выращенных в Польше.