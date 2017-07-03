0
09:40
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
16:19
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
15:43
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
15:01
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
14:56
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
14:13
Курс на отпуск
11:51
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
Еще новости
Экономика

17 партий польских яблок и шампиньонов уничтожены за месяц в Псковской области

С 1 по 30 июня на полигонах твердых бытовых отходов Псковской области уничтожены 17 партий подкарантинных грузов, незаконно ввезенных на территорию России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Большая часть товара была выявлена в рамках взаимодействия Управления Россельхознадзора с Пограничным управления ФСБ России по Псковской области, Псковской таможней и другими службами.

Более 54 тонн польских яблок было уничтожено 6 июня, еще свыше 47 тонн - 16 июня. Очередную партию яблок, которую пытались выдать за молочный продукт из Сербии, специалисты ликвидировали 28 июня. На следующий день они также уничтожили 35 тонн шампиньонов, выращенных в Польше. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
03 июля 2017
Ввоз 700 кг ягод из Белоруссии запрещён в Псковской области
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
02 июля 2017
Путин утвердил поправки в бюджет-2017, снижающие дефицит до 2,1% ВВП
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек
30 июня 2017
В Пскове предлагают установить контейнеры для сбора ламп, термометров и батареек 4
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
29 июня 2017
Стартовал ПАИ-live о работе «Яндекс.Такси» в Пскове (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
29 июня 2017
Псковская область вошла в ТОП-30 регионов-лидеров по производству молока
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
29 июня 2017
Движение «Своё» учредило одноименный сельскохозяйственный кооператив
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
29 июня 2017
ПАИ-live с псковским партнером «Яндекс.Такси» состоится сегодня в 15:00
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов
28 июня 2017
Лидер профсоюза о выходе на псковский рынок Яндекса: Такси у нас становится уделом непрофессионалов 5

Идет загрузка...